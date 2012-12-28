19% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 25 сентября – 5 октября 2012 г.

Социологи отмечают, что уровень поддержки вступления Украины в НАТО в течение 2012 года оставался стабильным, однако, если взять более продолжительную динамику, то он несколько ухудшился – с 24-26% в 2010 году до 19% в 2012 году.

Ярко выраженной поддержка присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу остается только на западе страны (около половины опрошенных). Отношение к НАТО среди молодежи несколько лучше, чем среди людей среднего и старшего возраста.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старшие. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).