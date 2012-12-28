Судью взяли с тысячей долларов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области со ссылкой на начальника УМВД в Черкасской области Валерия Дернового, в УБОП УМВД в Черкасской области поступила информация о том, что судья одного из судов города Черкассы на протяжении нескольких месяцев требует 2000 долларов взятки от жителя города Черкассы за оправдательный приговор для подсудимого, который в настоящее время находится под арестом.

Оперативники УБОП совместно с работниками ГУБОП МВД Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали 34-летнего судью во время получения взятки, в момент, когда мужчина положил в свой карман первую часть обусловленной им суммы средств. Во время санкционированного обыска работники милиции выявили и изъяли у задержанного 1000 долларов, которые он получил в качестве взятки.

По этому факту следователем в ОВД Генеральной прокуратуры Украины начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УКУ (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.