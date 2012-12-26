Азаров хочет более активно привлекать банки к кредитованию бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил, выступая на заседании нового правительства.

«За почти три года мы существенно укрепили банковскую систему. Государство доказало, что готово осуществлять масштабные проекты и выполнять свои обязательства самостоятельно. И потому банковская система должна пойти навстречу потребностям экономического развития», - сказал глава правительства.

Он также призвал членов правительства расписать по своим отраслям и регионам направления экономического развития и назвал поэтапную модернизацию экономики основной задачей на 2013 год.

«Мы должны, буквально по отраслям и регионам, расписать все доступные направления экономического развития и под них расписать мероприятия и ресурсы, без которых все планы – всего лишь декларации», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Президент Виктор Янукович на заседании Совета регионов заявил о необходимости пересмотреть бюджет-2013 по результатам первого квартала.

Одновременно Президент потребовал от премьера и первого вице-премьера Сергея Арбузова разработать механизм функционирования государственного фонда регионального развития и увеличения финансирования бюджета развития регионов.

При этом В.Янукович уточнил, что средств, выделенных в госбюджете регионального развития для прямого бюджетного финансирования проблем развития регионов, в размере 1 млрд грн недостаточно.