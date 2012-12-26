Суд в Москве оставил украинского журналиста за решеткой

Московский городской суд отклонил кассацию защиты на решение Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря об аресте корреспондента украинской газеты «Славянские новости» Валентина Халецкого на 40 суток для подготовки документов для экстрадиции в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил адвокат В.Халецкого Василий Аксенов.

«Сегодня Мосгорсуд рассмотрел нашу кассацию. Нашу жалобу отклонили, и это значит, В.Халецкий остается под стражей на 40 суток», - сказал В.Аксенов.

Адвокат сообщил, что защита намерена оспорить решение суда. «Все возможные средства для его защиты мы будем использовать. В конце концов, речь идет о вашем коллеге-корреспонденте и здесь надо добиться справедливости. Иначе как тогда будут решаться вопросы в отношении других иностранных корреспондентов в России и наших на территории других государств. Наверно, они будут себя чувствовать не очень уверено, после таких действий нашей Фемиды», - сказал он.

При этом В.Аксенов подчеркнул, что с момента решения суда первой инстанции прокуратура противодействует адвокатской деятельности, так как не дает возможности встретиться с подзащитным. «Прокуратура отказывает нам во встрече», - сказал В.Аксенов.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Управлении связей с общественностью МВД Украины проинформировали, что правоохранительные органы Украины объявили В.Халецкого в розыск за совершение в составе организованной преступной группировки мошеннических действий в особо крупных размерах. Как отметили в УСО, В.Халецкий, занимая должность председателя кредитного союза «Тринадцатая зарплата», с 2009 по 2011 год вместе с пятью другими сотрудниками этого союза путем мошенничества присвоил почти 13 млн грн, принадлежавших вкладчикам. В рамках расследования уголовного дела задокументировано более 250 фактов махинаций с деньгами вкладчиков. Уголовное дело в отношении членов группировки было возбуждено по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

В заявлении шеф-редактора газеты, председателя «Славянской партии» Александра Лузана говорится, что журналист является автором распространенной в Интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Белоруссии». В.Халецкий также выступал с инициативой создания в будущем Конфедеративного межгосударственного союза трех государств. «Публикации В.Халецкого вызвали негативную реакцию ряда украинских чиновников. Партия и коллектив газеты считают подобные действия политическим давлением на журналиста с целью вернуть его в Украину и в такой способ воспрепятствовать осуществлению его инициатив, поскольку он был очень активен в Москве», - заявил А.Лузан. Он подчеркнул, что В.Халецкий - общественный деятель, а не бизнесмен. «Мы требуем прекращения политических репрессий и немедленного освобождения журналиста», - заявил А.Лузан.