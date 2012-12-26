«Укравтодор» выпустит облигации под госгарантии

Это закреплено постановлением Кабинета министров №1183 от 24 декабря 2012 года.

Согласно постановлению, облигации будут выпущены путем закрытого (частного) размещения семью сериями по 2 млрд грн номинальной стоимостью одной облигации 1 тыс. грн под 16,3%.

Погашение облигаций осуществляется по графику, согласованному с Министерством финансов, но не позднее 27 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» планирует привлечь у четырех банков кредитные ресурсы на 15 млрд грн под госгарантии.