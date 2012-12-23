В Киеве «Ниссан» на огромной скорости влетел в маршрутку: есть жертвы
22:21, 23 декабря 2012Общество
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В Киеве в воскресенье вечером на улице Вышгородской кроссовер ”Ниссан Кашкай” на огромной скорости влетел в маршрутку, погибло три человека.
ДТП произошло в Киеве
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ г. Киева, маршрутка «Богдан» как раз высаживала пассажиров на остановке, когда, выехав на встречную полосу, в нее на огромной скорости влетел «Ниссан».
Погибли три человека – водитель и двое пассажиров кроссовера, их пришлось извлекать из машины с помощью специальных устройств.
Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет, отметили в ГАИ.
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