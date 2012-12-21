В Одессе ночью горел отель: жителей эвакуировали
12:09, 21 декабря 2012Общество
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В Одессе на ул. Ришельевской, 59 горела гостиница «Черное море».
Гостиница "Черное море" горела ночью / Фото Bs-hotel.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание на площади 10 кв. м в одном из номеров гостиницы возникло сегодня, 21 декабря, в 1.58.
В 2.05 спасателей прибыли на место происшествия, в 2.23 локализовали пожар и в 2.47 – ликвидировали, отмечается в сообщении.
Во время эвакуации спасены 7 постояльцев гостиницы.
Пострадал мужчина, 1981 года, который проживал в гостиничном номере на 7-м этаже. Он госпитализирован в ожоговый центр городской больницы № 10 с ожогами 5% тела. Состояние его здоровья средней тяжести.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
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