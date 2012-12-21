В Одессе ночью горел отель: жителей эвакуировали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание на площади 10 кв. м в одном из номеров гостиницы возникло сегодня, 21 декабря, в 1.58.

В 2.05 спасателей прибыли на место происшествия, в 2.23 локализовали пожар и в 2.47 – ликвидировали, отмечается в сообщении.

Во время эвакуации спасены 7 постояльцев гостиницы.

Пострадал мужчина, 1981 года, который проживал в гостиничном номере на 7-м этаже. Он госпитализирован в ожоговый центр городской больницы № 10 с ожогами 5% тела. Состояние его здоровья средней тяжести.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.