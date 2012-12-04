Власть в следующем году собирается влезть в долги на 135 миллиардов

12:48, 04 декабря 2012
Политика
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Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен для финансирования дефицита Госбюджета на уровне 50,432 миллиарда гривен.

Предельный объем государственного долга на конец 2013 года планируетсяв сумме 483,032 млрд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2013 год, который подан правительством на рассмотрение Верховной Радой.

Внутреннее заимствование в 2013 году планируется осуществлять исключительно в общий фонд на уровне 92,863 млрд грн. Общая сумма внешних заимствований запланирована на уровне 42,668 млрд грн.

В следующем году погашение госдолга запланировано в сумме 81,068 млрд грн, в том числе погашение внутренних обязательств – 45,474 млрд грн, внешних – 35,595 млрд грн. Предельный объем государственного долга Украины на конец 2013 года планируется в сумме 483,032 млрд грн. Кроме того, в следующем году правительство планирует предоставить государственные гарантии на сумму в 50 млрд грн. Поступление от приватизации государственного имущества планируется в сумме 10,9 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета планируется предельный объем дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Согласно Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 гг., прогнозный объем заимствований в 2013 году прогнозный объем заимствований предполагался на уровне 82 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн., или 59,22 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составил 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

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