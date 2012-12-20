Украинские пограничники задержали двух белорусов с 2,4 млн долларов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, мужчины двигались в направлении белорусского села Мокраны. К границе нарушители пробирались тайком, в белых маскировочных халатах. За 100 метров от границы они были задержаны.

Во время проверки под маскировочной одеждой задержанных был найден рюкзак и полиэтиленовый тюк, в которых находилась валюта.

Задержанные оказались гражданами Беларуси. Накануне они пересекли границу в Украину через пункт пропуска «Доманово».

Сотрудники Госпогранслужбы проводят совместные действия с представителями прокуратуры, СБУ, таможни и налоговой.