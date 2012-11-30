Двое украинцев на подводах везли в Румынию 47 ящиков контрабандных сигарет

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, нарушителей, которые в темноте перемещались двумя подводами в сторону Румынии, пограничники задержали в 100 метрах от границы.

Двое мужчин, которые перевозили контрабандный товар, назвались местными жителями, однако документов, удостоверяющих личность, при себе не имели.

Задержанных граждан, а также 47 ящиков контрабандных сигарет украинского производства доставили в пограничный отдел для составления административно-процессуальных документов.

Теперь планируется передача материалов в налоговую милицию, отметили в пограничной службе.