Киевляне могут не дождаться «скорой» из-за забастовки врачей

Врачи скорой готовы бастовать. Только за бензин для скорых долги составляют несколько миллионов гривен. А значит, по мнению Ларисы Канаровской, купить топливо медучреждения просто не в состоянии, и машины «103» физически не смогут выехать в город.

«Такой сложной ситуации у нас еще не было. После того, как мы отправили в мэрию срочную телеграмму о критической ситуации с топливом, во вторник вечером нам выделили 500 тыс. грн, но их хватит лишь на два дня. А что потом — никто не знает, ведь в бюджете денег нет. Сейчас у скорой до 1900 вызовов в день против 1000 в июле — самое большое количество вызовов в незимний период», — говорит Канаровская, сообщает Сегодня.

Она предупреждает, что долги по зарплате могут привести к забастовке скорых. «Водители «скорых» просто возьмут и перекроют Крещатик», — говорит она. По ее словам, заявления о готовности бастовать у нее есть. В главке здравоохранения КГГА нас уверили, что с топливом все в порядке, а у киевлян проблем не возникнет. «На скорую мы всегда найдем деньги», — сказали в главке.