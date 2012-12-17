Кабмин решил сэкономить на скорой помощи

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1157 от 17 декабря, текстом которого располагают «Комментарии».

Согласно документу, средства, выделенные Государственному агентству инвестиций и управления национальными проектами, на мероприятия по созданию оперативно-диспетчерских служб с использованием GPS-технологий сокращаются с 80 млн. грн. до 40 млн. грн.

Как сообщали «Комментарии», в 2012-13 годах была запланирована реализация национального проекта «Своевременная помощь», который предусматривает образование единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием GPS-технологий для уменьшения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.