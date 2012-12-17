Кабмин решил сэкономить на скорой помощи
21:57, 17 декабря 2012Общество
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Кабинет министров Украины в два раза сократил финансирование мероприятий по созданию оперативно-диспетчерских служб с использованием GPS-технологий.
Скорые помощи не спешат оборудовать GPS-ом
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1157 от 17 декабря, текстом которого располагают «Комментарии».
Согласно документу, средства, выделенные Государственному агентству инвестиций и управления национальными проектами, на мероприятия по созданию оперативно-диспетчерских служб с использованием GPS-технологий сокращаются с 80 млн. грн. до 40 млн. грн.
Как сообщали «Комментарии», в 2012-13 годах была запланирована реализация национального проекта «Своевременная помощь», который предусматривает образование единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием GPS-технологий для уменьшения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.
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