Взрыв дома в Харькове «потянул» на 18 миллионов убытков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности сказал первый заместитель городского председателя Андрей Парамонов.

По его информации, балансовая стоимость дома, поврежденного взрывом, составляет 27,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали около 10 человек. Они с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, вследствие чего возник пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество в четырех квартирах.

По данным мэра Харькова Геннадия Кернеса, правоохранители задержали мужчину, который занес газовый баллон в дом и оставил его на 10-м этаже. Задержанным оказался отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей. «Он занес 20-литровый баллон, и поставил его на 10-м этаже», - сообщил Г.Кернес.