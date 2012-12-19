Польских радиоведущих, которые оскорбили украинок, назвали «гиенами года»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации, отметив, что оба ведущих были номинированы на эту "награду" еще в июне.

SPD, аргументируя присуждение "антинаграды" популярным в Польше ведущим, отметила, что они пренебрегли журналистской этикой и в общепринятыми моральными нормами.

Программа Poranny WF, в которой прозвучали оскорбительные высказывания об украинках, признана такой, "которая вместо того, чтобы служить людям, унижает их и использует инструментальный".

Как сообщал УНИАН, высказывания К.Воевудского и М.Фигурского об украинках в их сатирической программе Poranny WF вызвали дипломатический скандал между Украиной и Польшей, которые в июне вместе принимали матчи Евро-2012.

Ведущие и руководство радиостанции Eska Rock заявляли, что авторы в действительности не хотели оскорбить украинок, а лишь "высмеять стереотипы некоторых поляков", которые "завидовали" украинцам за лучшую игру украинских футболистов.

Из-за обострения скандала и угрозы потери лицензии на радиовещание радиостанция закрыла эту программу и уволила ведущих, а прокуратура официально возбудила дело за дискриминационные высказывания.

В ноябре дело против К.Воевудского и М.Фигурского передано в один из судов Варшавы.