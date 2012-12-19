Кернес хочет отобрать у Ярославского стадион «Металлист»

Депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю Харьковского облсовета Сергею Чернову с просьбой передать в коммунальную собственность Харькова областной спортивный комплекс «Металлист».

Как сообщает ресурс «Харьков. Комментарии», такое решение было принято сегодня на сессии Харьковского горсовета.

В обращении указано, что в 2007 году горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом стадиона. Тогда же объект начали реконструировать.

Депутаты подчеркнули, что расходы государственного, областного и городского бюджетов на эти работы составили 523 млн грн.

Теперь депутаты просят вернуть стадион в собственность города.

Как отметил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, подобное решение не повлияет на возможность футбольного клуба «Металлист» играть на стадионе.

«Мы все рады тем результатам, которые показывает команда «Металлист». Но стадион клубу не принадлежит. Мы считаем, что этот спортивный комплекс должен работать в интересах территориальной общественности города и всех болельщиков, а не частного лица, поскольку в реконструкцию стадиона вложены значительные бюджетные средства», – подчеркнул Г.Кернес.

Ранее Г.Кернес заявлял, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова. В то же время президент клуба «Металлист» Александр Ярославский назвал такие действия «махновщиной» и сказал, что готов отдать Г.Кернесу и стадион, и команду.