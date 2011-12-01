Авторы реконструкции стадиона «Металлист» удостоены Госпремии

Творческий коллектив авторов реконструкции Харьковского спортивного комплекса «Металлист», который готовится к Евро-2012, удостоен Государственной премии Украины в области архитектуры 2011 года.

Указ Президента о присуждении Государственных премий в области архитектуры 2011 года размещен на официальном сайте главы государства.

Госпремия за реконструкцию ОСК «Металлист» присуждена архитекторам Анастасии АБУЕВОЙ, Олегу ИВАНОВУ, Ирине КРЕЙЗЕР, Екатерине КУБЛИЦКОЙ и Юлии СКИРТЕ, инженерам-строителям Вере ДОНЧЕНКО, Сергею ЭВЕЛЮ и Юрию ФУРСОВУ.

На 2011 год размер Государственной премии Украины в области архитектуры составляет 100 тыс. грн. каждая.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» к Евро-2012 (38,6 тыс. зрительских мест) торжественно открыт 5 декабря 2009 года.

Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президенту группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства.

Общая сумма запланированных в реконструкцию стадиона инвестиций - 95,3 млн. дол.

На сегодняшний день фактически вложеноы92,1 млн. дол. (А.ЯРОСЛАВСКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), госбюджет - 43,4 млн. дол. (100%), местные бюджеты - 20 млн. дол. (80%).