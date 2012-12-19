За распространение порно в соцсетях кировоградцу могут дать 5 лет

Более сотни видеороликов порнографического характера, в том числе с признаками детской порнографии, работники милиции выявили в ходе мониторинга интернет-ресурсов на странице в одной из социальных сетей. Доступ к странице был свободным для всех интернет-пользователей, в том числе и несовершеннолетних.

Правоохранители установили личность автора учетной записи и открыли уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Согласно санкции этой статьи, мужчине грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией порнографической видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрации.

Правонарушитель находится на подписке о невыезде. Проводится досудебное расследование.