В Укрреставрации говорят, что ночью в Гостином дворе были одни наркоманы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после того, как общественные активисты штурмовали здание Гостиного двора и их централизовано завели во внутренний двор здания.

В частности, Д.Ярич предлагает в этом договоре прописать, представители каких именно организаций будут иметь право проходить на территорию Гостиного двора, указать количество представителей и место расположения этих людей.

Кроме того, Д.Ярич отметил, что проект реконструкции Гостиного двора предусматривает создание здесь торгово-офисного центра.

«Я гарантирую, что никаких надстроек не будет. Высота здания останется прежней», - сказал он.

В то же время Д.Ярич заявил, что «ночного нападения», о котором утверждают общественные активисты, не было. «Выгнали активистов за их поведение», - сказал он и добавил, что «здесь одни наркоманы были».

В свою очередь общественные активисты утверждают, что из помещения, где они базировались, был похищен плазменный телевизор и их личные вещи.

Сейчас общественные активисты пытаются разблокировать заезд в Гостиный двор, который был перекрыт КамАЗом.

Как сообщалось, защитники Гостиного двора заявили об избиении активистов. По их словам, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов.

По словам потерпевших, милиция не предпринимала никаких действий в отношении нападающих.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и прекратить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября с.г., согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты начали акцию протеста. Создание очередного торгового центра, тем более в здании исторического памятника, киевляне считают нецелесообразным.