Активистов и журналистов возле Гостиного двора обрызгали неизвестным веществом
13:28, 19 декабря 2012Политика
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Общественных активистов и журналистов возле Гостиного двора обрызгали, по словам милиции, «из огнетушителя».
Возле Гостиного двора - горячо
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как общественные активисты попробовали выломить железные решетки на окне здания Гостиного двора, присутствующие в середине люди начали обрызгивать их из середины газом, который сотрудники милиции назвали «огнетушителем».
После этого вещества у общественных активистов, находившихся ближе к окну, потекли слезы. Потом из окна их также забрасывали мусором люди в оранжевых строительных касках.
Сотрудники милиции не предпринимали никаких действий, а только наблюдали за происходящим.
В настоящее время общественные активисты пытаются войти в здание Гостиного двора, но изнутри их обрызгивают из огнетушителя.
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