Активистов и журналистов возле Гостиного двора обрызгали неизвестным веществом

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как общественные активисты попробовали выломить железные решетки на окне здания Гостиного двора, присутствующие в середине люди начали обрызгивать их из середины газом, который сотрудники милиции назвали «огнетушителем».

После этого вещества у общественных активистов, находившихся ближе к окну, потекли слезы. Потом из окна их также забрасывали мусором люди в оранжевых строительных касках.

Сотрудники милиции не предпринимали никаких действий, а только наблюдали за происходящим.

В настоящее время общественные активисты пытаются войти в здание Гостиного двора, но изнутри их обрызгивают из огнетушителя.