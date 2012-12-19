В Киеве задержали группу интернет-мошенников

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, в начале недели в правоохранительные органы обратился мужчина и пожаловался на сайт магазина, который торгует разнообразной оргтехникой и сопутствующими товарами. Среди многообразия предложений в сети Интернет этот магазин заметно выделялся широким ассортиментом и выгодными ценами.

Определившись с заказом, мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону, оговорил сумму заказа и сроки поставки, после чего внес аванс за покупку по посланным ему реквизитам. Вскоре ему сообщили, что вся продукция выслана, однако поставка откладывается. Через неделю мужчина своего заказа так и не дождался, а телефон продавца оказался заблокированным.

Обманутый покупатель сразу обратился за помощью к правоохранителям. В ходе работы оперативники установили, что это объявление в сети Интернет далеко не единственное. Выяснилось, что мошенники зарегистрировались в нескольких социальных сетях и разместили ряд объявлений на аукционах и в группах социальных сетей. Номера указывали всегда разные. Объединяло все объявления только то, что практически сразу же после оформления заказа и получения аванса продавцы просто переставали отвечать на звонки и требования клиентов, а номер отключался.

Пока что оперативникам известно о двух эпизодах, к которым причастны подозреваемые, убыток по ним составил более 10 тыс. грн. Но есть все основания считать, что это далеко не полный перечень «подвигов» задержанных, отметили в милиции. Ведь установленные на сегодняшний день объявления мошенников свидетельствуют о том, что ассортимент предлагаемых ими товаров достаточно широк - от одежды до оргтехники.

Сейчас в отношении мошенников открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.