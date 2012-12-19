Азаров поручил обеспечить обогрев на предпраздничных ярмарках

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров он сказал: "Приближаются Новогодние и Рождественские праздники. Правительство, министерства и ведомства, местные государственные администрации должны сделать все от них зависящее, чтобы праздники для людей были радостными. Обращу внимание на один элемент такой праздничной атмосферы. Это проведение в городах и населенных пунктах ярмарок по продаже продуктов питания. Граждане уже привыкли, что на таких ярмарках можно дешевле купить качественные продукты непосредственно у производителей. И действительно выездная торговля заметно помогает держать цены стабильными".

Н.Азаров отметил, что с начала 2012 года, по оперативным данным из регионов, в Украине проведено более 51 тысячи продовольственных ярмарок, на которых реализовано почти 400 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму почти 4,5 млрд гривень.

По словам главы правительства, больше всего ярмарок с начала года проведено в Крыму – почти 5,5 тысяч, Харьковской – почти 5 тысяч, Винницкой – 3,5 тысячи, Днепропетровской – 3 тысячи, Донецкой – почти 3 тысячи.

Меньше всего было проведено во Львовской области - 602, Житомирской - 696, Сумской - 883.

"Я хочу напомнить, что о людях нужно заботиться не только под телевизионными камерами или с парламентской трибуны. Люди ценят настоящую, реальную заботу – не на словах, а на деле. До конца года в период подготовки к Новогодним и Рождественским праздникам в городах, областных и районных центрах запланировано провести более 2,5 тыс. продовольственных ярмарок, на которых планируется реализовать сельскохозяйственной и продовольственной продукции более 30 тысяч тонн. Очень надеюсь, что все регионы организуют праздничную торговлю достойно. Возможно, перед праздниками стоит сделать ярмарки не еженедельными, а ежедневными", - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что задачей для председателей региональных госадминистраций является создать максимально комфортные и праздничные условия и для покупателей, и для продавцов. "Например, в сегодняшних погодных условиях, во-первых, все подходы, подъезды к ярмарке должны быть расчищены и подготовлены своевременно. Во-вторых – на каждой ярмарке нужно обеспечить пункты обогрева. В-третьих - празднично украсить ярмарки", - добавил премьер.