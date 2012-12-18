Белорусские журналисты заявили о нападении охранников универмага «Украина»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил киевский тележурналист Алексей Мартынюк, который сопровождал белорусскую съемочную группу.

А.Мартынюк рассказал, что белорусские журналисты проводили блиц-опрос прохожих напротив входа в универмаг «Украина», который находится на площади Победы в центре Киева. Однако в какой-то момент из универмага к ним выбежали охранники, которые с криками: «Что вы делаете?», «Здесь запрещено снимать» начали их толкать, мешая снимать. По просьбе журналистов не мешать им работать, ведь они находятся даже не в помещении универмага, охранники заявили, что на съемку в этом месте нужно разрешение, без которого это делать запрещено.

Журналист рассказал, что белорусские коллеги в результате конфликта не получили серьезных физических повреждений, также целой осталась телевизионная техника.

В универмаге «Украина» агентству до сих пор не смогли предоставить объяснений по поводу инцидента. В свою очередь журналисты обратились с заявлением в один из участков милиции Шевченковского района о препятствовании осуществлению их профессиональной деятельности.