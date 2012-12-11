Лукашенко советует «сестричке» Украине продать свою ГТС «Газпрому»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил на встрече с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Нас на Западе не ждут – ни Беларусь, ни Украину. Россию не ждут», - сказал А.Лукашенко.

При этом он отметил, что Президент Украины Виктор Янукович понимает, что Украина теряет, не входя в Евразийское экономическое пространство.

По словам А.Лукашенко, Украина выиграет от сотрудничества с Россией, Беларусью и Казахстаном, поскольку с подписанием документов по ЕЭП проблема экономического давления не будет стоять остро. «Делайте шаги, пусть крохотные, но делайте. Мы очень заинтересованы, чтобы с нами была сестричка в лице Украины», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко уверен, что Украине нечего бояться, если она продаст свою газотранспортную систему «Газпрому». «Я знаю характер украинцев и уверен, что стороны смогут договориться по вопросу газотранспортной системы», - подчеркнул А.Лукашенко.