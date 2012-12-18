Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус

В салоне находился только водитель, который не пострадал.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Лишня Дрогобычского района.

„Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне рейсового пассажирского автобуса находился только водитель. Предварительно известно, что он не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и съехал в кювет”, - сообщили в отделе связей с общественностью.

В результате ДТП автобус получил механические повреждения. На данный момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.