Никополь остался без питьевой воды

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС в Днепропетровской области, «ориентировочно, в результате выхода из строя запорной арматуры диаметром 800 мм магистрального водопровода питьевой воды без централизованного водоснабжения осталось несколько кварталов города. Теплоснабжение города не нарушено, поскольку осуществляется от другого магистрального водопровода, который находится в исправном состоянии».

В то же время, как стало известно корреспонденту УНИАН, Никопольское управление горводоканала обнародовало информацию, что подача питьевой воды прекращена в городе Никополе и в ближайших селах.

По данным МЧС, с целью недопущения чрезвычайной ситуации в системах тепловодоснабжения, осуществляется подвоз воды подразделениями МЧС области на объекты жизнеобеспечения, в учреждения и заведения города. При необходимости подразделения МЧС готовы дополнительно развернуть необходимое количество мобильных пунктов обогрева с горячим чаем и едой.

На месте происшествия работает оперативная группа спасателей во главе с начальником Главного территориального управления МЧС в Днепропетровской области полковником службы гражданской защиты Игорем Романюком.

«Аварийными бригадами КП «Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить сегодня до 12 часов», - отмечается в сообщении МЧС .

Всего к ликвидации привлечены 22 человека, а также 5 единиц техники.

Справка УНИАН. В г. Никополе проживает более 120 тыс. чел.