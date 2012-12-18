Умер пан Гималайский
03:41, 18 декабря 2012Общество
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Всего пять дней не дожил до своего 84-летия замечательный актер Рудольф Рудин.
Рудольф Рудин
Рудольфа Григорьевича не стало 17 декабря, сообщает сайт kino-teatr.ru.
С прошлого лета он практически не вставал, после того, как недавно оступился и упал, сильно ударившись головой. Координация движений у народного артиста была нарушена после инфаркта и инсульта.
В 1958 году Рудольф Айзеншток (Рудин) окончил театральное училище им. Щепкина и стал актёром театра им. Моссовета. В 1962-1980 гг. - в Московском Театре миниатюр. С 1972 года - главный режиссёр.
Снялся более чем в 30 фильмах. Телезрители полюбили его по роли пана Гималайского в Кабачке «13 стульев».
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