Умерла старейшая жительница планеты

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на директора дома престарелых, в котором она жила в последнее время.

Дина Манфредини, уроженка Италии, скончалась в городе Де-Мойн. По данным Книги рекордов Гиннеса, женщина большую часть своей жизни была домохозяйкой, воспитывавшей детей, однако в уже достаточно преклонном возрасте она начала работать уборщицей в частных домах и занималась этим вплоть до 90 лет.

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Манфредини, которая жила без посторонней помощи до 110 лет, стала обладательницей титула самого пожилого человека в мире по версии Книги рекордов Гиннеса 5 декабря, когда в штате Джорджия скончалась 116-летняя американка Бесс Купер.

Как отмечается в сообщении, с кончиной Манфредини самым старым человеком считается японец Дзироемон Кимура (Jiroemon Kimura), который родился всего на 15 дней позже американки - 19 апреля 1897 года.