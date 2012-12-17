Прокуратура Львовщины требует выяснить причины страшных заторов на трассе Киев - Чоп

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

«Из-за неблагоприятных метеорологических условий блокировано движение транспорта на международной автомобильной дороге государственного значения «Киев-Чоп». Органы прокуратуры направили письма руководителям Госавтоинспекции Главного управления МВД Украины и службы автомобильных дорог в Львовской области с требованием проведения служебных проверок полноты и своевременности принятых мер по предупреждению ситуации на международной автомобильной дороге государственного значения Киев - Чоп», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в снежных заторах на трассе Киев - Чоп более суток (с 17.30 субботы 15 декабря до утра 17 декабря) находилось несколько сотен человек, большое количество легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобуса. Длина затора в течение воскресенья, 16 декабря, достигала более 30 км.