Банкиры заявляют про массовую сдачу населением инвалюты

«Мы заметили, что люди начали массово сдавать доллары и меньше их покупать. Это очевидная тенденция, пошел перелом в другую сторону. Мы считали, что конкретно в нашем банке люди меньше ориентировочно на 30% покупают доллары, чем это было раньше», - рассказала заместитель председателя правления Эрсте Банка Светлана Черкай.



Однако, по ее словам, подобная тенденция наблюдается и с депозитами происходит перетекание валютных депозитов в гривневые.

«Что касается депозитов, то около 50% люди вкладывают в гривне и 50% - в иностранной валюте, тогда как в октябре около 70% депозитов были в иностранной валюте. То есть происходит перетекание валютных вкладов в гривневые», - объяснила банкир. Подтверждает эту тенденцию председатель правления Банка «Финансы и кредит» Владимир Хлывнюк, добавляя, что одновременно население активно сдает иностранную валюту в банковский сектор.

«За последний месяц у нас сумма купленной валюты равна сумме проданной. Ситуация три месяца назад была кардинально другая мы продавали валюты втрое больше, чем покупали», - отметил финансист.

Напомним, что по сообщению Национального банка Украины, население за последние три месяца сдало инвалюты вдвое больше, чем до этого.