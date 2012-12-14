180 тысяч киевлян согласились значиться в электронном реестре пациентов

В базу данных уже внесена информация о более 121 тысяче человек, а согласие на обработку персональных данных дали 180 тысяч жителей столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В электронной системе будет сохраняться информация о заболевании, назначении врача, необходимости в обеспечении льготными медикаментами и тому подобное.

Благодаря единой электронной базе граждане Украины смогут обращаться в медицинское заведение любого города страны, независимо от места регистрации.

Защиту персональных данных пациентов медицинские заведения, которые владеют электронным реестром, обеспечивают в соответствии с законами Украины «Об информации», «О защите персональных данных», «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах».

В первую очередь, электронный реестр пациентов вводится в заведениях первичной медико-санитарной помощи. Впоследствии все заведения здравоохранения города присоединятся к этой системе.

«Электронный реестр – единая информационная система обобщения, регистрации, хранения и обновления сведений о пациенте и полученной им медицинской помощи. Этот подход применяется во многих странах мира. В то же время, регистрация и внесение в электронную базу личных данных происходит исключительно при письменном согласии пациента. Однако его отказ от такой процедуры никоим образом не отразится на качестве или объеме медицинской помощи», – заверяет директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев.