Завтра в Украине - до 21° мороза

На остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных, Житомирской, Винницкой областях 11-16°, на Прикарпатье до 21° мороза, днем 4-9° мороза; в южных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-5° тепла.

На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 7-12°, днем 4-9° мороза. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.