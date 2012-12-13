Похитители журналистки в Сирии угрожают атаковать посольство и убивать украинцев

Группа боевиков, похитивших на территории Сирии в октябре украинскую журналистку Анхар Кочневу, угрожают нападениями на диппредставительства Украины и России, а также расправами над гражданами этих стран, говорится в заявлении боевиков, попавшем в распоряжение телеканала "Украина".

Во вторник МИД Украины призвал Дамаск действовать более активно для освобождения Кочневой и привлечения виновных лиц к ответственности.

"Посольство Украины, посольство России, граждане этих стран, а также иранцы отныне будут добычей и целью для всех наших сил. Мы призываем не выпускать ни украинца, ни русского, ни иранца живыми из Сирии. Мы говорим это в ответ на заявление МИД Украины о шпионке с Украины Анхар Кочневой, которая носила оружие и была переводчиком для российских офицеров", - цитирует телеканал заявление боевиков.

Кочнева приехала в Сирию после того, как там начался конфликт, работала внештатным корреспондентом на портале Утро.ру и сопровождала приезжающих в Сирию украинских журналистов. Она сотрудничала со многими российскими СМИ, среди которых НТВ, РенТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу ни одного из этих каналов. В последнем видеообращении журналистки, выложенном в сети, она заявила, что работала на российские спецслужбы. Подруга журналистки, бывший депутат Госдумы РФ Дарья Митина во вторник заявила, что похитители угрожают казнить Кочневу в четверг, если до этого времени не получат выкуп.

РИА Новости