Украина заплатила за российский газ 12 миллиардов долларов

Украина за десять месяце 2012 года увеличила импорт газа в денежном выражении на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 11,799 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в октябре Украина импортировала газа в денежном выражении на 1,365 млрд долл - на 10,5% больше, чем в октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, большую часть газа, импортируемого в Украину, составляет газ, поставляемый из РФ. При этом, с ноября месяца текущего года «Нафтогаз Украины» начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу. По информации польской компании Gaz-System, подписан договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров в год при использовании реверсной схемы работы трубопроводов.

С апреля 2011 года импорт в Украину природного газа среднеазиатского происхождения (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) начала компания OstChem Holding, но с 2012 г. компания, по данным Госкомстата, импортирует в Украину исключительно российский природный газ.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом, на 1% - до 430 долл. за 1 тыс. куб. м из 426 долл. за 1 тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долларов.