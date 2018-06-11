Москва дала старт «Южному потоку». У Киева остается все меньше козырей на переговорах

Вчера в России состоялось событие, которое в ближайшем будущем может пошатнуть транзитный статус Украины. Возле российской Анапы торжественно открыли строительство «Южного потока» - в присутствии сотен иностранных журналистов тут сварили две первые трубы газопровода, который уже через три года должен начать поставлять первый газ, а к 2019 выйти на полную мощность. И все это – в обход Украины.

Грандиозная церемония начала строительства по своему масштабу ничуть не уступала какому-нибудь теле-шоу, и, даже чем-то напомнила московское «Евровидение»: сотни иностранных гостей, випов, съемочных групп, лучший свет и звук. Двумя чартерными рейсами из Москвы на берег Черного моря доставили несколько сотен журналистов, бизнесменов, чиновников из России и стран, принимающих участие в проекте. Чтобы на берегу Черного моря иностранцы чувствовали себя как дома, персонал на открытии тоже был приглашенным – из Германии, а рабочим языком мероприятия, кроме русского, стал английский.

В гостинице всех гостей «Газпрома» радушными мелодиями встречал кубанский хор. И был в этом какой-то ироничный символизм. Ведь в тот момент под репертуар, немалую часть которого составили украинские народные песни, Москва заложила новый камень в стену между ней и Киевом. Стену, которая, несомненно, будет расти вместе со строительством обходного пути.

На побережье, где будет построена самая мощная в мире компрессорная станция по прокачке газа («Русская»), установили несколько гигантских шатров. В одном из них собравшимся демонстрировали документальный фильм о сложном пути российского голубого топлива из мест своего залегания до газовых горелок в европейских домах. Режиссеры-постановщики постарались, и превратили банальную презентацию в красочное шоу: картинка выводилась непосредственно на белоснежные потолки шатров, а объемный звук создавал ощущение присутствия при строительстве газопровода.

«Строителям придется прокладывать газопровод через труднодоступные участки местности, порой – огромные высоты, скальные породы, озера и реки, нередко работая в неблагоприятных климатических условиях», - закадровый голос посвящал присутствующих в проектные планы.

Главная сложность маршрута – прокладка трубы через акваторию Черного моря (карта газопровода). На глубине более 2200 метров, где планируется строительство, водные массы состоят из двух несмешивающихся пластов. Тут, уточняли авторы презентации, преобладают сложные и неблагоприятные условия, но для «Газпрома» это, дескать, не помеха.

Главным гостем церемонии должен был стать сам президент России. Возможно, именно для того, чтобы приглашенные почувствовали всю грандиозность проекта, Владимир Путин не спешил с появлением. Он задержался на полтора часа, но когда прибыл, тут же лично дал команду произвести символическую сварку первых двух труб. Глава государства не скрывал своей радости по поводу события, но утаить от журналистов определенную скованность в движениях не смог. Это дало повод в очередной раз обсудить в кулуарах его физическое состояние, которое и так в последнее время не дает покоя журналистам.

Но, вернемся к «Южному потоку». Справедливости ради нужно отметить, что от сварки его первых труб до реального строительства пройдет еще около года. И хотя российские партнеры об этом упоминают вскользь, иностранные участники проекта охотно рассказывают об этих планах.

- Тендеры будут проводиться в 2013 году. Как только будут объявлены результаты, мы сможем подписать контракты и приступить к строительным работам, - об этом на пресс-конференции сообщил Марсел Крамер, главный исполнительный директор компании «South Stream Transport», осуществляющей подводные работы.

Представители компании также уточняют, что до проведения тендеров рано говорить и об окончательной стоимости морской части газопровода. Правда, уже даже по предварительным подсчетам, ясно, что эта сумма составит не меньше 10 млрд. евро.

О необходимости строительства столь дорого проекта журналисты прямо спрашивали на пресс-конференции. Ведь уже сейчас у «Газпрома» есть избыточные мощности для поставок своего газа в Европу. «Северный поток» в Германию заполнен только на четверть, «Голубой поток» в Турцию используется лишь на половину. В планах Москвы еще и расширение белорусской газотранспортной системы, которая была недавно выкуплена «Газпромом» на все 100%. При том, что пока значительный поток российского газа продолжает поставляться в Европу через территорию Украины.

- «Южный поток» - это более чем эффективный проект. Объясняется это очень просто: сегодня транзитный тариф мы платим компаниям, которые представляют транзитные страны. С реализацией проекта «Южный поток» мы будем платить транзитный тариф сами себе. Будем перекладывать из одного своего кармана в другой, - по-простому объяснил преимущества проекта глава «Газпрома» Алексей Миллер во время пресс-конференции.

После официальных мероприятий, общаясь с российскими журналистами, он дал понять, что этот праздник во многом адресован и украинским партнерам:

- Могу сказать, что наши украинские друзья и коллеги не ожидали, что те обещания, которые мы давали по «Южному потоку», мы выполним четко в срок. - улыбаясь, сказал Миллер.

По его словам, он встречался с украинскими коллегами уже после того, как были окончательно подписаны все инвестиционные решения, и они до последнего не верили в то, что это произойдет:

- Они сказали, что снимают шляпу. А также спросили, как нам это удалось достигнуть. На что получили ответ, что терпение и труд все перетрут, - пошутил глава «Газпрома». Учитывая то, что никого из украинских официальных лиц на церемонии не было, этот пассаж прозвучал с особым сарказмом.

Правда, отвечая на вопрос УНИАН, руководитель российского газового монополиста сообщил, что, несмотря на заявление о начале строительства «Южного потока», интерес к украинской ГТС остается. По словам Миллера, переговоры с украинской стороной по этому вопросу продолжаются в рабочем порядке:

- После 2019 года спрос на газ в Европе будет расти, поэтому, думаю, что будем транспортировать газ и через Украину. В 2019 году у нас заканчивается контракт, и у нас будет время обсудить эти вопросы, в том числе и объемы прокачки, - сказал он УНИАН.

Конечно, сейчас можно быть практически уверенным, что, как минимум, одну из четырех веток «Южного потока» построят. Но, по оценкам российских экспертов, в Кремле все же не оставляют надежды получить какую-то часть украинской ГТС (а в идеале - «по белорусскому сценарию» - сначала контрольный, а потом и 100% пакет), что могло бы заставить Москву отказаться от реализации «Южного потока» в полной мере. Подсчеты свидетельствуют, что трубы по дну Балтийского и Черного моря действительно могут полностью лишить Украину транзитной выручки. Но, кроме прокачки газа, необходимо иметь еще и систему его хранения в Европе. Такими возможностями как раз и обладает украинская ГТС – с сетью подземных газовых хранилищ общим объемом около 30 млрд. куб. газ. А значит, на переговорах с Москвой у Киева остается хотя бы этот козырь. Но чтоб его использовать правильно, историй, подобной скандалу со строительством LNG-терминала в Одесской области, быть просто не должно.

Роман Цимбалюк, Москва-Анапа

Фото автора и пресс-службы компании South Stream Transport