Нацбанк цены на товарах и на рекламе должны быть только в нацвалюте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в ходе третьей международной конференции Cbonds.

По его словам, в соответствии с внесенным НБУ изменениями в закон о ценах и ценообразовании, цены на товары на территории Украины необходимо устанавливать исключительно в национальной валюте.

Он также отметил, что, в соответствии с вступившими в силу в начале декабря изменениями в законодательство, в рекламе также необходимо использовать исключительно национальную валюту.

По словам А.Дубихвоста, скорее всего, результаты от принятых изменений в законодательство можно будет увидеть уже с начала следующего года.

«Я надеюсь, что с начала года, когда мы будем открывать «Авизо», там будут цены в гривнях, когда будем открывать, к примеру, сайты строительных компаний, там тоже будут цены в гривнях», - отметил он.

А.Дубихвост также сообщил, что в случае нарушения данных требований регулятор будет применять жесткие санкции.