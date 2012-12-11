Налоговая милиция в течение 2012 года ликвидировала 82 конвертационных центра

«Налоговая милиция ГНС Украины последние годы внедряет в своей деятельности новую философию, когда мы боремся не с самими« конвертационный центр », а обнаруживаем предприятия, пользующиеся их услугами, - сказал в своем комментарии журналистам Андрей Головач, - В течение 2012 года мы выявили более 8 тысяч предприятий, которые пользовались услугами таких «конвертационных центров». Наша цель - создать такие условия, чтобы пользоваться «конвертами» было невыгодно вообще ».

По словам Андрея Головача, главная задача, которая стоит перед налоговой милицией - не только выявить преступление, но и вернуть в государственный бюджет все, что было оптимизировано через «конвертационные центры». «По результатам проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики в бюджет уже взыскано почти 370 миллионов гривен», - добавил начальник налоговой милиции Украины.

Эффективная работа по ликвидации последствий деятельности "конвертационных центров" является одним из 7 приоритетов деятельности налоговой милиции Украины на 2012 год.

За 10 месяцев 2012 года при содействии налоговой милиции Украины в государственный бюджет было направлено 3,4 миллиарда гривен.