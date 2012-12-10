В посетителей одесского ночного клуба стреляли уголовники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД Украины в Одесской области генерал-майор Сергей Резников. Он также уточнил, что стрелявший по людям из карабина Вулкан ранее привлекался к уголовной ответственности «за превышение должностных полномочий и мошенничество с финансовыми ресурсами», а его сообщник был «дважды судим за грабеж и разбой».

По его словам, преступники стреляли охотничьими патронами калибра 5,45 мм со смещенным центром тяжести. Всего убийцами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, было сделано 11 выстрелов из карабина: двое посетителей скончались на месте, трое получили ранения различной тяжести. Благодаря оказанной медпомощи их жизни вне опасности.

С.Резников уточнил, что при осмотре автомобиля Mercedes, в котором преступники пытались скрыться с места преступления, изъяты охотничий карабин на базе АКСУ калибра 5.45, травматический пистолет «Вий», а также охотничий нож в чехле. За рулем автомобиля был житель Приднестровья, который занимается частным извозом и не был сообщником преступников.

Сейчас милиция проверяет законность выдачи оружия преступникам, а также подлинность изъятых у них удостоверений сотрудников Комитета содействия правоохранительным органам и антикоррупционной общественной организации.

По словам С.Резникова, «разрешения на ношение оружия у одного из задержанных на руках не было, но по базе данных, которая у нас имеется, охотничий карабин действительно принадлежал человеку, который производил из него выстрелы. Хотя, в январе текущего года он обратился в Киевский РОВД Полтавы с заявлением о том, что данное оружие у него похищено».

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью УМВД в Одесской области, 9 декабря около 3.00 поступило сообщение в дежурную часть милиции г. Одессы о том, что двое вооруженных мужчин вошли в развлекательное заведение по ул. Ришельевской. Через несколько минут там произошла стрельба, вследствие чего 29-летняя женщина и 24-летний мужчина погибли, а еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъято охотничье ружье АКСУ "Вулкан", три снаряженных магазина к нему и охотничий нож.

Задержанные доставлены в Приморский районный отдел милиции и установлены их личности. Ими оказались жители Полтавы (1973 и 1977 года рождения). Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.