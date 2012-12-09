В Одессе задержаны подозреваемые в расстреле посетителей ночного клуба (фото)

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Одесской области, около 3.00 поступило сообщение в дежурную часть милиции о том, что двое вооруженных мужчин вошли в развлекательное заведение по улице Ришельевской. Спустя несколько минут там произошла стрельба, в результате чего 29-летняя женщина и 24-летний мужчина погибли, а еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъяли охотничье ружье, три снаряженных магазина и охотничий нож.

Стрелявшие оказались жителями Полтавы 1973 и 1977 годов рождения. Задержанные были доставлены в Приморский райотдел милиции.

В настоящий момент ведется следствие, устанавливаются причины стрельбы.