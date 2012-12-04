Украинские трейдеры экспортировали весь допустимый объем пшеницы

Какие-либо ограничения на экспорт этой культуры министерство вводить не планирует, вчера заверил глава министерства Николай Присяжнюк, пишет газета КоммерсантЪ-Украина. По его словам, предельный объем вывоза все же будет выше, но "не более чем на 2-3%". То есть экспорт составит примерно 5,6-5,7 млн т. Господин Присяжнюк рассказал, что сейчас в украинских портах догружаются несколько последних кораблей с пшеницей. Они будут беспрепятственно выпущены, чтобы не сорвать заключенные ранее контракты, пообещал министр.

Трейдеры уже приостановили закупку пшеницы на внутреннем рынке и продажу ее на экспорт, сообщил "Ъ" директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Виталий Саблук. "Мы ожидаем, что зернотрейдеры не будут больше экспортировать пшеницу, как мы и договаривались. А вместо этого они займутся вывозом кукурузы и других культур",— отметил господин Саблук. Какие санкции могут последовать в случае попыток экспорта, в Минагрополитики не уточняют.

Приостановка закупки и вывоза пшеницы из Украины заморозила цену на внутреннем рынке, говорит аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. "Экспортируемая в октябре-ноябре пшеница поставлялась по ранее заключенным контрактам. Но за это время цены на пшеницу в Украине практически не менялись и находились на уровне в $256 за тонну. А в сентябре, когда закупки еще осуществлялись, ее стоимость выросла с $245 до $257 за тонну",— рассказала аналитик.

Сейчас трейдеры переключаются на кукурузу и сою. Это не могло не отразиться на стоимости данных культур. Если в начале октября кукуруза стоила $233/т, то в начале ноября — $243/т, а сейчас — $255/т.

Весной следующего года экспорт пшеницы может быть возобновлен. "В апреле, когда мы будем понимать, с какими результатами вышли из зимы, мы планируем вернуться к вопросу возможного увеличения объемов вывоза пшеницы",— сообщил "Ъ" Николай Присяжнюк.