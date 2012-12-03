Милиция предупредила, что ищет пропавшего профессора в полной тайне

Об этом сегодня первый раз официально сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«В СМИ продолжает активно обсуждаться исчезновение профессора Донецкого медицинского университета Н.Калинкиной, и представители масс-медиа настойчиво интересуются ходом расследования по данному факту», - сказано в сообщении правоохранителей.

Также в милиции подчеркнули, что они «понимают, какие чувства сейчас испытывают родственники пропавшей женщины, и насколько это чрезвычайное происшествие тревожит общественность».

«Милиция подтвердила этот факт. В настоящее время правоохранители делают все возможное, чтобы выяснить, что произошло в тот роковой день. Проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проверяются все возможные версии. Милиционеры также обратились за помощью к гражданам, разместив в СМИ ориентировку с приметами пропавшей без вести», - говорится в сообщении.

В то же время, правоохранители предупредили, что «все действия, которые предпринимают сотрудники милиции для поиска пропавшей и установления истины, - это тайна следствия, за разглашение которой, согласно действующему законодательству, предусмотрена ответственность».

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Как сообщал УНИАН, отец пропавшей Н. Калинкиной – Валерий Калинкин рассказал корреспонденту УНИАН что в тот день, 5 ноября в 17.45 его дочь, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины №1 международного медицинского факультета Донецкого национального медуниверситета вышла после работы со своей кафедры, расположенной на территории Областной центральной клинической больницы, села в свой автомобиль и отправилась домой в микрорайон «Азотный». Но домой так и не доехала. По его словам, уже ночью с 5 на 6 ноября семья начала поиски Н. Калинкиной – были оповещены все службы в городе, все знакомые, ее муж проехал по обычному маршруту ее следования от места работы и домой, но безрезультатно.

6 ноября В. Калинкин написал заявление о пропаже дочери в Ленинский РОВД, по месту ее работы, но дело по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) было открыто уже в Куйбышевском РОВД 8 ноября, когда была найдена машина пропавшей.

Он рассказал, что об одиноко стоящей машине в милицию позвонили 7 ноября жители одного из трехэтажных домов, расположенного недалеко от того места, где был припаркован автомобиль.

«Машина стояла возле 23-й больницы, в 100 метрах от входа в поликлинику, стояла аккуратно припаркованная возле дороги. Это не далеко от дома, как бы в направлении домой, но в проулке, по которому она обычно никогда не ездила, никогда туда не сворачивала. Это очень близко от дома, не более 800 метров», рассказал Дмитрий, муж Н. Калинкиной, добавив, что ключи от машины были в замке. По словам родственников, на заднем сидении были видны два маленьких пятнышка от капель крови.

«Мы всячески помогали следствию - и справки добывали, самих правоохранителей возили, куда было необходимо», - сказал отец. В милиции на слово не верили, что у Н. Калинкиной 3-я группа крови с положительным резус-фактором, поэтому родственникам удалось достать справку из роддома, в котором 20 лет назад она рожала сына. Также родственники подсказали, что она оставляла свои отпечатки, когда летала в свое время в Лондон. «По всем вопросам, что нужно, мы помогаем, привозим, отдаем, только взамен не получили ничего и даже обыкновенных документов, что у нас совершено изъятие кучи вещей, даже этого не имеем», - посетовал В. Калинкин. Он рассказал, что за время расследование этого дела уже сменилось три следователя; целых три недели потребовалось, чтобы определить, что капли крови в машине принадлежат пропавшей дочери; машина была обнаружена 7 ноября, но только 8 ноября она была осмотрена экспертами, простояв без надзора лишние 12 часов. И, наконец, дело было возбуждено 8 ноября, но только 22 ноября по просьбе отца В. Калинкина он был признан потерпевшим по делу.

У родственников нет версий о том, что случилось, но они еще надеются на следствие и говорят, что «не дадут замолчать» делу.

«Я, честно говоря, думал, что, если милиция будет действовать быстро, очень оперативно – вдруг она жива, ее могут найти, спасти и все остальное. Но потом таяла и таяла надежда, и я не знаю уже сколечко ее, этой надежды осталось, что она жива. Скорее всего, ее уже нет в живых, но ведь следствие не должно останавливаться. Мне нужно знать, где мой ребенок и, по крайней мере, я должен его по-христиански похоронить. И те, кто это сделал должны быть найдены и наказаны», - сказал отец пропавшего профессора. И добавил: «У меня нет другой цели в жизни теперь. Поэтому, я не собираюсь ни останавливаться, ни прекращать это все».