На Черниговщине количество больных СПИДом возросло на 33%

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области, ссылаясь на данные областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Состоянием на 1 октября 2012 года на учете в лечебно-профилактических заведениях области находилось 2599 ВИЧ-инфекцированных, среди которых 370 больных на СПИД. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года их количество возросло, соответственно, на 13,8% и 33,1%.

Наиболее распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции было заражение при употреблении наркотиков путем инъекций (41,7% инфицированных). Среди ВИЧ-инфекцированных – 206 детей в возрасте до 14 годов включительно (с которых 15 больные СПИДом). Они были заражены от ВИЧ-инфицированных матерей.

За 9 месяцев 2012 года медицинские заведения области взяли на учет 381 человека с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, из них 135 – больные СПИДом (за этот же период 2011 года – 304 и 89 человек соответственно).

На протяжении января–сентября зарегистрировано 74 случая смерти от СПИДа, что в расчете на 100 000 жителей составляет 9,1 человека (по итогам аналогичного периода прошлого год – 11,1). Большинство больных СПИДом умирают в возрасте до 40 лет (77% умерших от этой болезни за 9 месяцев этого года). Самому молодому умершему было 23 года.