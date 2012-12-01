В Винницкой области мужчина приставил пистолет к виску кассира АС

Как сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, правонарушителем, которого задержали милиционеры, оказался 36-летний ранее судимый житель Мурованокуриловецкого района.

Правоохранители выяснили, что мужчина приобрел билет до Винницы и, поскольку до рейса еще оставалось время, решил посидеть в кафе с товарищем. Через полчаса, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся на автостанцию, оказалось, что его автобус уже ушел. Тогда пассажир набросился на кассира с требованием поменять ему билет на другой рейс. Когда кассир сказала, что нужно доплатить 10 гривень комиссионного сбора, тот ворвался к ней в помещение, взломав дверь, приставил к ее виску пистолет и угрожал убить, если немедленно не получит билет.

Милиционеры, которые оперативно прибыли по вызову, изъяли у правонарушителя пневматический пистолет марки WARNING калибра 4,5 мм

По данному факту открыто уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).