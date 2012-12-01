Российские эксперты предсказывают гривне "белорусский сценарий"

Так считают эксперты российского рейтингового агентства "РИА Рейтинг".

Экономическая ситуация в Украине, говорят эксперты, становится все более и более сложной. ВВП в третьем квартале снизился на 1,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Падает промышленность, сельское хозяйство и другие сектора экономики. Дефицит внешней торговли товарами и услугами по итогам девяти месяцев - 6,5 млрд. долл. Золотовалютные резервы сократились за 10 месяцев текущего года на 4,5 млрд. долл., или на 14,4%, причем почти половина снижения пришлась на октябрь.

"С одной стороны, возникла необходимость решения вопроса девальвации национальной валюты для спасения реального сектора экономики и, соответственно, платежного баланса, а с другой стороны, необходимо не допустить краха банковской системы", - говорится в комментарии агентства.

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Кризис банковской системе Украины, считают эксперты, угрожает из-за возможной неуправляемой девальвации гривны.

"Это связано с тем, что совокупные валютные обязательства банковского сектора заметно превышают валютные активы. Поэтому в случае сильной девальвации гривны украинские банки будут фиксировать значительные убытки от валютной переоценки. Причем у крупнейших системообразующих банков отрицательная валютная позиция еще больше", - сказано в публикации.

Еще одной иллюстрацией приближения банковской системы Украины к кризису, считают российские эксперты, является ситуация со ставками: с начала года ставки по депозитам для физических лиц уже выросли на 1,5-4%, несмотря на то что в стране наблюдается дефляция.

На 1 ноября средняя ставка по депозитам в гривне на срок более 1 года составляла порядка 21%. Целый ряд крупных банков предлагает ставки на уровне 27-30% в гривне и свыше 10% в долларах и евро. При этом многие банки предлагают более высокие ставки по краткосрочным (1-3 месяца) депозитам, чем на вклады с длительным сроком. Межбанковские ставки также демонстрируют явную тенденцию к росту.

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"Все это свидетельствует о серьезных проблемах с ликвидностью и о высоких девальвационных ожиданиях как населения, так и банков", - отмечает "РИА Рейтинг".

По мнению экспертов, более приемлемым выглядит сценарий мягкой девальвации гривны, однако ресурсов и времени у властей Украины для этого становится все меньше и меньше. В случае дальнейшего затягивания решения валютного вопроса, говорится в комментарии, ситуация может начать развиваться по белорусскому сценарию образца 2011 года.