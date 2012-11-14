Польские аналитики предсказывают девальвацию гривни до 8,8 за доллар

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал аналитик инвестиционного дома польского BRE Banka Якуб Шкопек, заметив, что похожие оценки дают аналитики других международных финансовых институтов.

"Ожидаем деликатной девальвации, то есть не резкого изменения, а постепенного сползания. Очень сильный консенсус на сегодня в том, что до конца года гривня подешевеет на 10%", - сказал эксперт, отметив, что такая девальвация не будет иметь драматичных последствий для котирующихся на Варшавской бирже компаний из Украины.

Он объяснил это тем, что большинство украинских эмитентов на ВФБ поставляют свою продукцию на экспорт, заметив, что девальвация негативно повлияет в первую очередь на компании, имеющие высокую задолженность в иностранной валюте.

"Немного есть таких, которые говорят, что гривня будет стоить на конец года дороже, чем 9 грн за долл.",- сказал он.

"Если конечно не случиться политической катастрофы, мы не будем свидетелями такого падения гривни, которое было в 2008 году",- добавил аналитик.

Я.Шкопек также заметил, что самый негативный прогноз, который он видел, говорил о повышении стоимости доллара до 10 гривень в течении 2 лет.

Аналитик польского инвестиционного отделения итальянской UnicreditGroup Марчин Гонтаж назвал ожидаемым максимальное снижение курса гривни до 9,20 гривень за доллар.

"Девальвация на уровне 10-15% ожидаемая, но если она бы достигла 30-40%, то тогда можно говорить о большом сюрпризе", - сказал он.

Среди украинских компаний, которые могут больше всего пострадать от девальвации, аналитик назвал крупнейшего в Украине производителя сахара - агропромышленный холдинг Astarta.

Он отметил, что снижение стоимости национальной валюты, в которой рассчитывается денежный поток компании (cashflow), делает его более дешевым для иностранных инвесторов, что приводит к падению стоимости акций таких компаний. Я.Шкопек также назвал среди негативных последствий девальвации рост нагрузки на обслуживание валютных кредитов.

Адам Милевич из брокерской компании нидерландского ING сказал, что аналитики компании прогнозируют «средний курс» доллара в Украине в следующем году на уровне около 9 грн, а в 2014 г. - 9,24 грн.

"Девальвация будет все время продолжаться", - сказал он, не уточнив, когда этот процесс может быть закончен.

Павел Пухальский из Dom Maklerski BZWBK сказал агентству УНИАН, что на рынке звучали оценки, что украинская гривня может подешеветь, в самом худшем случае, на 50%.

По его словам, больше всего пострадают от девальвации компании с большой валютной задолженностью.

"Чем больше долг у компании, тем более негативное влияние", - сказал аналитик компании, которая вывела на Варшавскую биржу половину из 12 котирующихся на ней сейчас компаний из Украины.

Большинство собеседников агентства также сказали, что парламентские выборы в Украине, прошедшие в конце октября, не повлияли на стоимость украинских компаний на Варшавской бирже, поскольку победа правящей в стране с начала 2010 года Партии регионов была очевидной. Более того, по мнению польских аналитиков, инвесторы даже позитивно восприняли эту новость, потому что сильная власть сможет более эффективно руководить страной.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 ноября, директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что Нацбанк считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты. В этот же день котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке впервые за почти последние четыре года достигли уровня 8,3 грн.

Справка УНИАН. Украина ввела в обращение гривню после гиперинфляции начала девяностых годов в 1996 году, установив курс к доллару на уровне 1,8 грн. Первая девальвация началась в 1998 году из-за финансового кризиса в России и в ее результате украинская национальная валюта подешевела к американскому доллару к 2000 году до около 5,4 грн. После этого курс начал укрепляться, достигнув, по данным НБУ, 5,05 грн в 2007 году.

В конце 2008 года, на фоне разразившегося мирового финансового кризиса и паники населения, доллар подорожал до 8 грн, достигая на "черном рынке" даже 10 грн.