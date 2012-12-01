Прокуратуру интересует, что происходит в киевских лифтах
07:17, 01 декабря 2012Общество
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Прокуратура Святошинского района Киева организовала проверку по факту несчастного случая, произошедшего с женщиной в лифте жилого дома на пр. Леся Курбаса, 10.
От резкой остановки лифта женщина получила травмы и в настоящее время находится в больнице, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, в то же время, не указывая, когда произошло чрезвычайное происшествие.
Поручение о проведении проверки дано территориальным управлениям Госгорпромнадзора и Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве.
По результатам проверки контролирующих органов будет принято решение в соответствии с законом.
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