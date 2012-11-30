Азаров: во времена СССР Украина имела мощный флот

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с министром рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии Лисбет Берг-Хансен, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы поставили перед собой амбициозное задание: возродить свой рыболовный и торговый флот», - отметил Н.Азаров.

При этом он напомнил, что во времена СССР Украина имела один из самых мощных в мире торговых флотов.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет мощные судостроительные заводы, которые позволяют реализовать это амбициозное задание.