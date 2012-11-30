От удара случайного знакомого женщина выпала с 5 этажа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТУ МЧС в Винницкой области, каретой скорой медицинской помощи травмированная была доставлена в реанимационное отделение городской клинической больницы №2 с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом основы черепа, перелом верхних конечностей, ушиб головного мозга, травматический шок, травма живота, катотравма». В настоящее время врачи квалифицируют состояние потерпевшей как средней тяжести.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области Анна Олейник, в милицию поступила информация, что с балкона упала женщина.

«32-летняя винничанка познакомилась с мужчиной в кафе, во время того, как он провожал ее домой, они поссорились. Потерпевшая утверждает, что поднявшись на 5 этаж, где в общем коридоре есть балкон, мужчина ее ударил, вследствие чего она упала и получила повреждения», - рассказала А.Олейник.

Она отметила, что милиция установила этого мужчину, он был доставлен в райотдел и допрошен. 37-летний мужчина утверждает, что он женщину не бил и не толкал.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести).

Ведутся следственные действия.