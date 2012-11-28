Бывший афганец застрелил сторожа агрофирмы, который обидел его племянника

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, днями на озеро, которое арендовала агрофирма с целью выращивания рыбы, попал парень, чтобы незаконно выловить рыбу. Его заметили работники фирмы. Как говорится в сообщении ОСО, «мужчины, недовольные визитом непрошеного гостя, языком пинков доходчиво объяснили, что рыбу здесь ловить нельзя. Ни с чем вернувшись домой, парень все рассказал отцу. Когда же новость об оскорбленном племяннике дошла до дяди-афганца, последний решил отомстить».

Около 23.00 мужчина с охотничьим ружьем пришел в сторожку, где находились охранники, и несколько раз выстрелил в их сторону. Услышав выстрелы, работники агрофирмы начали преследовать стрелка. С криком «Не приближайтесь, а то постреляю!», афганец забежал в первый попавшийся дом и закрылся внутри. Один из сторожей, окруживших дом, начал открывать дверь. Как только они открылись – прозвучал выстрел. В результате ранения в голову 34-летний работник агрофирмы скончался мгновенно.

Увидев окровавленного товарища, остальные охранники отобрали оружие у афганца и начали его изо всех сил бить. Один из представителей фирмы позвонил по телефону руководителю, который вызвал на место происшествия милицию и «скорую».

В настоящее время по факту убийства проводится досудебное расследование по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Ружье и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Мужчина, стрелявший в охранника, с переломами рук, ног и многочисленными травмами находится под охраной в больнице. Все участники происшествия установлены и опрошены. Следователями оценивается законность действий работников агрофирмы.