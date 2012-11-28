В Киеве открывается фестиваль американских фильмов

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, открыл фестиваль посол США Джон Теффт.

Фестиваль посвящен исследованию идеи «независимости» в кино.

На открытии фестиваля показан новаторский фильм Колина Треворров и Дерека Конноли «Безопасность не гарантирую».

Планируется показ художественных фильмов: «Слова» с Бредли Купером, который играет писателя, запутавшегося в паутине плагиата, «Вне закона», который рассказывает скандальную историю бутлегеров, «Калифорнийское соло» - фильм о пути к искуплению знаменитого в прошлом рок-певца.

Также на фестивале будут показаны фильмы, которые характеризуются неортодоксальным взглядом на американскую жизнь, и ряд знаковых документальных лент.

Фестиваль продлится до 2 декабря.