Рост ВВП Украины в 2012 году составит не более 1% – консенсус-прогноз

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном независимыми экспертами и опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно прогнозу, в 2013 году рост ВВП составит 2,9%. Прогноз показателя средней зарплаты в Украине в 2012 году составил 3040 грн., а в 2013 г. - 3384 грн.

Индекс потребительских цен в 2012 г. составит в среднем 2,3%, в 2013 г. – в среднем 6,9%.

Прогноз притока инвестиций в 2012 году составит 5,993 млрд долларов, в 2013 году – 6,334 млрд. долларов.

Отрицательное сальдо платежного баланса в 2012 году, согласно консенсус-прогнозу, составит 12,085 млрд. долл., а в 2013 году – 11,483 млрд. долл. (6,3% ВВП) при прогнозном объеме экспорта в 97,584 млрд. долл., импорта – в 109,959 млрд. долл.

Средний курс гривни по отношению к доллару составит в 2012 году 8,08 грн/долл. (при максимальном прогнозном значении 8,41 грн/долл.), среднее значение обменного курса в 2013 году составит 8,55 грн/долл. (максимальный прогноз – 9,5 грн/долл.).

Максимальный прогноз относительно курса гривни озвучила аналитик Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Екатерина Русских.

В консенсус-прогнозе также сказано, что показатели 2014-2015 годов будут во многом зависеть от рецессионных тенденций в ЕС и отдельных государствах Евросоюза. В этой связи среднесрочный прогноз формируют консервативные оценки роста экономики Украины в пределах 3-5% при фокусном значении роста ВВП в 3,9%. «Предполагается, что основным фактором экономического роста станет расширение инвестиционного спроса: среднее значение реального прироста инвестиций – 5% при вариации показателя от 2% до 9,3%, что превышает усредненный показатель реального прироста частного потребления в 4,6% с вариацией от 3,3% до 5%», - говорится в консенсус-прогнозе.

Как сообщал УНИАН, в августе консенсус-прогноз устанавливал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году на уровне 2,3% вместо 3,2% прогнозируемых в апреле текущего года.

В ноябре Всемирный банк заявил, что может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

В июле Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2%.